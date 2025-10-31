F e r r a r i 2 5 0 T e s t a R o s s a C o m p e t i z i o n e / 3 3 5

Un esemplare unico, la Ferrari 0744 nasce nel 1957 come prototipo in risposta alle nuove normative FIA che limitavano la cilindrata a 3 litri. Costruita su telaio tipo 524 e dotata di motore bialbero tipo 142, con le stesse misure dei classici 250, la 0744 debutta ufficialmente al Gran Premio di Spa 1958 con Gendebien al volante, presentandosi come 250 Testa Rossa Competizione. Dopo la gara, la vettura viene aggiornata con il potente motore tipo 141 (ex 335 S), proveniente dalla monoposto 412 MI che aveva corso la 500 Miglia di Monza nel giugno 1958, e venduta negli Stati Uniti. Viene poi convertita da freni a tamburo a freni a disco dalla Ferrari prima della gara Nassau Throphy del 1959. Tra i piloti che l’hanno guidata figurano nomi leggendari come Gendebien, Phil Hill, Richie Ginther, P. Lovely, F. Knoop e S. Hudson. Un pezzo unico che incarna l’evoluzione tecnica Ferrari nel passaggio dalle grandi cilindrate alle iconiche 250 Testa Rossa.