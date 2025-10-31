Ferrari logo
Ferrari logo

    Ferrari 250 Testa Rossa Competizione / 335

    Un esemplare unico, la Ferrari 0744 nasce nel 1957 come prototipo in risposta alle nuove normative FIA che limitavano la cilindrata a 3 litri. Costruita su telaio tipo 524 e dotata di motore bialbero tipo 142, con le stesse misure dei classici 250, la 0744 debutta ufficialmente al Gran Premio di Spa 1958 con Gendebien al volante, presentandosi come 250 Testa Rossa Competizione. Dopo la gara, la vettura viene aggiornata con il potente motore tipo 141 (ex 335 S), proveniente dalla monoposto 412 MI che aveva corso la 500 Miglia di Monza nel giugno 1958, e venduta negli Stati Uniti. Viene poi convertita da freni a tamburo a freni a disco dalla Ferrari prima della gara Nassau Throphy del 1959. Tra i piloti che l’hanno guidata figurano nomi leggendari come Gendebien, Phil Hill, Richie Ginther, P. Lovely, F. Knoop e S. Hudson. Un pezzo unico che incarna l’evoluzione tecnica Ferrari nel passaggio dalle grandi cilindrate alle iconiche 250 Testa Rossa.
    • V12
      Motore
    • 4023.32 cm3
      Cilindrata totale
    • 318 kW
      Potenza massima a 8000 rpm
    • 335.27 cm3
      Cilindrata unitaria
    • Motoreanteriore, longitudinale, 12V 60°
    • Alesaggio e corsa77 x 72mm
    • Cilindrata unitaria335,27cm3
    • Cilindrata totale4023,32cm3
    • Rapporto di compressione9,9 : 1
    • Potenza massima318 kW (432 CV) a 8000 giri/min
    • Potenza specifica107CV/l
    • Coppia massima-
    • Distribuzionebialbero, 2 valvole per cilindro
    • Alimentazione6 carburatori Weber 42 DCN
    • Accensionedoppia, 2 spinterogeni
    • Lubrificazionecarter secco
    • Frizionemultidisco
    • Telaiotubolare in acciaio
    • Sospensioni anterioriindipendenti, quadrilateri trasversali, molle elicoidali, ammortizzatori idraulici
    • Sospensioni posterioriponte De Dion, doppi puntoni, balestra trasversale, ammortizzatori idraulici
    • Frenia tamburo
    • Cambio4 rapporti + RM
    • Sterzovite senza fine e settore
    • Serbatoio carburantecapacità 196 l
    • Pneumatici anteriori6.00 x 16
    • Pneumatici posteriori7.00 x 16
    • Tipo di carrozzeriaspider, 2 posti
    • Lunghezza-
    • Larghezza-
    • Altezza-
    • Passo2350mm
    • Carreggiata anteriore1328mm
    • Carreggiata posteriore1310mm
    • Peso-
    • Velocità massima-
    • Accelerazione 0-100 km/h-
    • 0-400 m-
    • 0-1000 m-