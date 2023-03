Winter Challenge, le voci dal podio di gara 2 ad Abu Dhabi

Matt Kurzejewski, vincitore Trofeo Pirelli Winter Challenge: “Sono davvero contento per questo risultato, arrivato dopo l’impegnativa gara odierna. Il Winter Challenge è stato un ottimo allenamento per me pensando alla ripresa del Ferrari Challenge North America. L’atmosfera ad Abu Dhabi? Elettrizzante, non ho altre parole per descriverla meglio. Durante questo evento ho percepito tanta energia e tutti i servizi e le strutture sono stati impeccabili”.

Tani Hanna, vincitore Coppa Shell Winter Challenge: “È stato un Winter Challenge impegnativo, durante il quale non sono stato molto fortunato a Dubai e nella prima corsa di Abu Dhabi. Finalmente oggi a Yas Marina, all’interno di un contesto eccellente, ho agguantato la vittoria. Non è stato affatto facile raggiungere questo risultato. A conclusione di questo doppio round ammetto che l’evento (Winter Challenge, Ndr) è stato molto bello”.

Yudai Uchida, vincitore Trofeo Pirelli Am APAC: “Per prima cosa ci tengo a dire che sono entusiasta per il secondo successo consecutivo. Oggi alla prima curva vi è stato un incidente, ma io sono stato fortunato in tale contesto, e ho proseguito mantenendo la concentrazione. Ho provato a spingere il più possibile, mantenendo un passo utile per terminare sul podio. L’evento di Abu Dhabi è stato fantastico e Yas Marina si è dimostrata una bellissima sede per le gare”.

Jay Park, vincitore Coppa Shell APAC: “Ieri in gara 1 ho fatto qualche errore, ma in gara 2, oggi, sono stato molto fortunato: sono orgoglioso del risultato ottenuto. Quali sono i miei obiettivi per il 2023? In Corea gestisco un team e al momento sono concentrato su questo. Vorrei, inoltre, prendere parte a qualche gara, sto pensando al nuovo Ferrari Challenge Japan e probabilmente a una corsa di 24 ore”.

Baby Key, vincitore Coppa Shell Am APAC: “Ho guidato dando il massimo, per questo sono veramente soddisfatto”.

Kazuyuki Yamaguchi, campione Coppa Shell APAC: “La stagione è stata lunga e impegnativa, sono molto contento per il titolo ottenuto. Ora sono pronto per iniziare un nuovo capitolo della mia carriera, prendendo parte alla serie Ferrari Challenge Japan”.