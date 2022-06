Una giornata in pista a Budapest!

120 Ferraristi si sono dati appuntamento presso il circuito Hungaroring per vivere una giornata carica di emozioni e adrenalina all’insegna della Community Ferrari insieme al Concessionario Ufficiale della città di Budapest.

Un evento che festeggia la decima edizione ma che, anno dopo anno, ha rappresentato sempre un’occasione unica per i Ferraristi, clienti e appassionati, che hanno potuto mettere alla prova le loro abilità di guida in pista al volante della loro Ferrari e, per alcuni di loro, è stata anche l’occasione per provare la nuova 296 GTB, evoluzione del concetto di berlinetta sportiva a 2 posti a motore centrale-posteriore Ferrari dotata del nuovo motore V6 ibrido di Ferrari.

