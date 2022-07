Passione Ferrari si ferma a Budapest

Ferraristi e appassionati provenienti da tutta Europa si sono ritrovati in circuito per due giorni di sessioni di libere in pista mettendo alla prova le proprie abilità di guida.

Tante le attività che hanno permesso a tutti i partecipanti di toccare con mano la passione del mondo Ferrari come i test drive con le vetture Ferrari della nuova gamma, tra cui 296 GTB e Ferrari Roma; il Paddock Tour e la Grid Walk per vivere da vicino le emozioni della griglia di partenza dei grandi piloti F1.



Il calendario di Passione Ferrari prosegue con il prossimo appuntamento, il 23 e 24 luglio, al circuito tedesco di Hockenheim, con un programma ricco di incontri ed eventi.

Contatta il concessionario Ufficiale Ferrari più vicino a te per scoprire l’intera offerta di Passione Ferrari ed entrare nella nostra community