Le voci di Gara 1 ad Autopolis

Nobuhiro Imada è uscito vincitore dal secondo round del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Japan, dopo una gara, l’unica disputata nel fine settimana, resa complicata dalla pioggia battente.

Nobuhiro Imada, primo classificato Trofeo Pirelli: "Nelle difficili condizioni meteorologiche in cui siamo partiti, è stato complicato mantenere il contatto con la vettura che mi precedeva dietro la Safety Car. Sono contento di essere riuscito a spingere e a concludere la gara senza problemi”.

Kazuyuki Yamaguchi, primo classificato Trofeo Pirelli Am: "Volevo salvaguardare la vettura per Gara 2, ma le condizioni erano difficili e sono andato in testacoda alla curva 100R. Fortunatamente sono riuscito a rientrare in pista".

Noriki Kawasaki, primo classificato Coppa Shell: “È stata una gara impegnativa, con condizioni di asfalto difficili e visibilità limitata, ma sono felice di essere riuscito a sorpassare. Nonostante la situazione, tutti i piloti si sono comportati con sportività e mi hanno ricordato perché il Ferrari Challenge è un campionato così straordinario. È un grande onore salire sul podio e gioire per la vittoria".

Masato Yoneoka, primo classificato Coppa Shell Am: “È stata una gara esaltante, che mi ha lasciato ancora più voglia di mettermi al volante. Ho guidato con grande attenzione. Ho tentato di superare l'auto che mi precedeva, ma non ci sono riuscito. Sono davvero felice di aver vinto".