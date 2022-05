La nuova 296 GTS presentata a Milano

Continua la presentazione ufficiale in Europa della nuova 296 GTS che, questa volta, ha trovato luogo nel suggestivo spazio espositivo Pirelli HangarBicoccca di Milano dove la nuova berlinetta sportiva è stata protagonista per tre serate esclusive alla presenza di un gruppo di selezionati clienti che hanno potuto scoprire da vicino l’ultima nata di casa Ferrari.

Presentata direttamente da Michele Comelli, Head of Ferrari South Europe e, Marco Sambaldi, Head of Ferrari East Europe, e alla presenza anche di Enrico Galliera – Senior Vice President Commercial and Marketing di Ferrari, la 296 GTS è stata al centro di un bellissimo show per tutti gli invitati provenienti da diversi paesi Europei.

La 296 GTS, evoluzione del concetto di berlinetta sportiva spider a 2 posti a motore centrale-posteriore Ferrari, beneficia della nuova motorizzazione V6 a 120° che, accoppiata a un motore elettrico plug-in (PHEV), è in grado di erogare fino a 830 cv. La vettura ridefinisce così l’idea di divertimento al volante per garantire emozioni pure non solo quando si è alla ricerca delle massime prestazioni, ma anche nella guida di tutti i giorni e soprattutto “en plein air” grazie al sistema RHT (retractable hard top) che trasforma la coupè in spider in soli 14 secondi.