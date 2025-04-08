La Ferrari 12Cilindri vince il Car Design Award 2025

Milano 08 aprile 2025

La Ferrari 12Cilindri si aggiudica il premio per la categoria Production Cars

Secondo la giuria, la Ferrari 12Cilindri rappresenta “un legame indissolubile con la tradizione che guarda al futuro”

La vettura è la quinta Ferrari ad aggiudicarsi l’autorevole premio italiano di design, istituito nel 1984

La Ferrari 12Cilindri è stata insignita del prestigioso Car Design Award, ambito riconoscimento nel settore del design automobilistico. La cerimonia di premiazione, alla quale era presente Flavio Manzoni (Ferrari Chief Design Officer) in rappresentanza del Cavallino Rampante, si è svolta oggi a Milano presso l’ADI Design Museum, nel corso della Milano Design Week.

ll Car Design Award è stato istituito nel 1984 su iniziativa di Fulvio Cinti, fondatore e direttore per oltre trent’anni della rivista Auto&Design. Il premio si rivolge ai progetti che hanno contribuito in maniera significativa all’evoluzione del design automobilistico. Da sempre, i vincitori del Car Design Award sono selezionati da una giuria di esperti, esponenti delle più prestigiose testate automobilistiche a livello internazionale.

Nella storia del riconoscimento sono state premiate cinque Ferrari nella categoria Production Cars: la prima è stata la Testarossa nel 1985, seguita dalla Roma nel 2020, dalla 296 GTB nel 2022 e dalla Purosangue nel 2023. Nello stesso anno, inoltre, il team del Centro Stile Ferrari si è aggiudicato il primo premio nella categoria Brand Design Language.

I giurati dell’ADI hanno scelto la 12Cilindri perché “nel design della 12Cilindri è condensata l'essenza storica delle Ferrari V12 degli anni Cinquanta e Sessanta, rivisitata tenendo conto delle esigenze aerodinamiche che oggi sono una scienza e non più solo un’intuizione. Un legame indissolubile con la tradizione che guarda al futuro e ha portato questo progetto a unire due anime: sportività ed eleganza, per un'icona fuori dagli schemi”.

FERRARI 12CILINDRI

La Ferrari 12Cilindri si ispira alle Gran Turismo Ferrari degli anni 50 e 60 e incarna appieno la missione delle Ferrari V12 a motore anteriore e due posti in un connubio di eleganza, versatilità e prestazioni. Rappresenta la più recente evoluzione di questo lignaggio, tramandando un’eredità unica ed innalzandola verso nuovi standard di performance, comfort e design. Le forme esprimono sportività, classe e sobrietà: linee semplici e armoniche integrano innovazioni come l’aerodinamica attiva integrata per garantire performance ineguagliabili, il cofango ad apertura invertita che esalta il vano motore e la doppia coppia di terminali di scarico tipica dei dodici cilindri Ferrari.