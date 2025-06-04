La Ferrari 12Cilindri, la Ferrari 12Cilindri Spider e la F80 ottengono il premio Red Dot: Best Of The Best 2025

Maranello 04 giugno 2025

La Ferrari ha conquistato il massimo riconoscimento di design assegnato dall'associazione tedesca Red Dot Awards con tre delle sue vetture. La F80, la Ferrari 12Cilindri e la Ferrari 12Cilindri Spider hanno infatti ricevuto il Red Dot: Best of the Best nella categoria Product Design.

Il Red Dot Award è uno dei premi riconosciuti nel mondo del design industriale, volto a riconoscere la capacità innovativa e l’eccellenza dei progettisti del settore. I premi, che vantano una storia ultrasettantennale, saranno consegnati durante una cerimonia che si terrà l'8 luglio a Essen, in Germania.

Negli ultimi undici anni Ferrari ha ottenuto 31 Red Dot Award: nessun altro costruttore ha ottenuto risultati comparabili dal 1955, da quando cioè esiste il riconoscimento. Dal 2015 a oggi la giuria ha conferito ben dodici Red Dot: Best of the Best ad altrettante vetture della Casa di Maranello: quest’anno è toccato alla Ferrari 12Cilindri, alla Ferrari 12Cilindri Spider e alla F80 essere celebrate per le loro linee.

I premi confermano ancora una volta l'eccezionale valore del lavoro svolto dal Centro Stile Ferrari sotto la direzione di Flavio Manzoni, il cui team si dedica alla progettazione di vetture straordinarie, profondamente radicate nella storia della Casa di Maranello ma capaci di introdurre linguaggi innovativi. Tali vetture mantengono sempre una perfetta fusione tra estetica e funzionalità, principio fondamentale del DNA Ferrari.

FERRARI 12CILINDRI

FERRARI 12CILINDRI SPIDER

La Ferrari 12Cilindri e la Ferrari 12Cilindri Spider si ispirano alle Gran Turismo Ferrari degli anni 50 e 60 e incarnano appieno la missione delle Ferrari V12 a motore anteriore e due posti in un connubio di eleganza, versatilità e prestazioni. Rappresentano la più recente evoluzione di questo lignaggio, tramandando un’eredità unica ed innalzandola verso nuovi standard di performance, comfort e design. Le forme esprimono sportività, classe e sobrietà: linee semplici e armoniche integrano innovazioni come l’aerodinamica attiva integrata per garantire performance ineguagliabili, il cofango ad apertura invertita che esalta il vano motore, la doppia coppia di terminali di scarico tipica dei dodici cilindri Ferrari e – nel caso della Ferrari 12Cilindri Spider – l’apprezzatissimo tetto retrattile RHT che permette alla vettura di passare in configurazione en plein air in soli 14 secondi anche in marcia e fino a 45 km/h.

F80

La F80 è la sesta supercar della Casa di Maranello. Il telaio in fibra di carbonio ospita un propulsore ibrido che eroga 1200 cv, 900 dei quali provengono dal motore V6 di derivazione 499P, vettura capace di vincere due 24 Ore di Le Mans consecutive nel 2023 e 2024. Il sei cilindri da tre litri, con sigla di progetto F163CF, porta la potenza specifica a 300 cv/l. Gli altri 300 cv vengono erogati dal sistema ibrido a 800 V composto da assale anteriore elettrico (e-4WD) e motore elettrico (MGU-K). Lo scambio tecnologico con la Formula 1 porta in dote l’e-turbo (MGU-H), che generando potenza tramite l’energia in eccesso delle turbine azzera il turbo lag. La vettura, progettata per ottenere le massime prestazioni possibili, raggiunge un valore massimo di carico aerodinamico di 1050 kg a 250 km/h. Al posteriore trova posto un’ala attiva in grado di sollevarsi e regolare l’incidenza. Le sospensioni attive, le cui leve superiori sono state create con tecnologia metal additive manufacturing di stampa 3D, ne rivoluzionano l’handling soprattutto in pista. Il Boost Optimization consente di identificare il tracciato sul quale si guida e fornire potenza extra nelle zone di maggiore necessità. L’abitacolo “1+” è asimmetrico: il suo effetto monoposto è orientato al comfort di guida del pilota, nonostante la F80 sia omologata per due persone. La F80 è limitata a 799 esemplari e verrà prodotta fino al 2027, anno in cui si celebrerà l’ottantesimo anniversario dell’Azienda.