La Ferrari 12Cilindri e la 12Cilindri Spider si aggiudicano l’iF Design Gold Award

28 aprile 2025

Le due vetture V12 a motore centrale-anteriore del Cavallino Rampante hanno vinto l’ambito premio di design

La cerimonia di premiazione si è tenuta oggi a Berlino

Anche la F80 viene insignita del premio iF Design dall’iF International Forum Design GmbH

La Ferrari 12Cilindri e la 12Cilindri Spider sono le uniche automobili ad aver ottenuto uno dei 75 prestigiosi Gold Award nell’ambito degli iF Design Award 2025. Tramite questo riconoscimento i giurati hanno inteso sottolineare “l'uso ingegnoso di elementi grafici che avvolgono le superfici 3D” delle vetture, oltre alla loro “forma che è allo stesso tempo emozionante e rassicurante”.

La Ferrari ha collezionato un iF Design Award anche per la F80. Tali riconoscimenti rappresentano un’ulteriore sottolineatura dell’incessante ricerca del Centro Stile Ferrari diretto da Flavio Manzoni, volta a trovare soluzioni di design d’avanguardia che impreziosiscano le auto del Cavallino Rampante senza mai comprometterne l’assoluta sinergia tra funzionalità ed estetica.

Il premio iF Design Award, uno dei riconoscimenti di design più ambiti a livello mondiale, viene organizzato da 72 anni dall’iF International Forum Design GmbH. I giurati analizzano nel corso di ogni edizione oltre 10.500 prodotti e progetti provenienti da all’incirca 70 nazioni. La cerimonia di premiazione dell’edizione 2025 del premio si è tenuta oggi a Berlino.

I giurati hanno inteso premiare le vetture perché “Ferrari è la quintessenza del lusso. Le Ferrari hanno sempre rappresentato l'espressione massima del settore automotive, e la 12Cilindri non fa eccezione. Questo design richiama le Ferrari degli anni 60 e 70 ma è indiscutibilmente moderno, dalle soluzioni aerodinamiche all'avanguardia all'uso ingegnoso di elementi grafici che avvolgono le superfici 3D. Ancora una volta, Ferrari è riuscita magicamente a creare una forma che è allo stesso tempo emozionante e rassicurante.