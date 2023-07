FERRARI TOUR: VIAGGIO INCANTATO IN COSTA AZZURRA

Un viaggio affascinante tra i colori pastello di piccoli paesi bagnati dall’azzurro del mare francese e il sottile profumo fresco e fruttato della vicina Provenza. Veri e propri luoghi multisensoriali, da scoprire al volante delle proprie vetture, come indossando il miglior vestito in tinta Rosso Ferrari.

Una tre giorni di emozioni tra le aree bucoliche dell’entroterra, le spiagge e i colori del mare, immerse in un’atmosfera unica. Al volante o assaporando le prelibatezze culinarie in location mozzafiato o durante le visite guidate, le Ferrariste hanno potuto scoprire in prima persona la vera atmosfera e lo stile di vita della Costa Azzurra.

Primo appuntamento è stata la presentazione presso le suggestive architetture moderniste del Maybourne Riviera, gustando le prelibatezze del ristorante Ceto, gestito dagli chef di fama mondiale Mauro Colagreco e Jean-Georges Vongerichtenper. Un pranzo speciale, seguito da un tour panoramico verso il villaggio incantato di Grasse, centro mondiale della profumeria, tra la Costa Azzurra e le Prealpi meridionali.

Un percorso speciale che tra sabato e domenica ha fatto tappa anche tra i vigneti e gli uliveti centenari nei dintorni di Saint-Tropez; la Prao Plage, la spiaggia privata più antica di Sainte-Maxime; la celebre e suggestiva Saint-Tropez; le collezioni d'arte esclusive del Domaine du Muy, incastonato tra il Massiccio dei Maures e quello dell’Esterel; Villa Navarra e tanto altro ancora. Giorni indimenticabili nel segno del Cavallino Rampante.

Terza tappa del Ferrari Tour in calendario sarà il week end del 23 - 25 giugno in Sardegna: un viaggio alla scoperta delle bellezze nascoste e selvagge dell’isola, tra insenature mozzafiato e luoghi nascosti in una cornice unica al mondo.

Scopri i dettagli degli eventi e contatta il tuo Concessionario Ufficiale Ferrari per entrare a far parte della nostra Community e vivere tutte le emozioni del Cavallino Rampante e di tante esperienze uniche al volante della tua Ferrari.