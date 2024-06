La nuova stagione è alle porte!

Il 2024 è appena iniziato e già si scaldano i motori per la nuova stagione delle Attività di guida Ferrari.

Le esperienze Ferrari sono pensate per soddisfare le esigenze di tutti i Ferraristi e anche nel 2024 sono studiate per offrire la sintesi perfetta di adrenalina, passione e lusso.

Il Passione Ferrari Club Challenge, per i proprietari di 488 Challenge e 488 Challenge Evo, è ormai un grande classico nelle agende dei Ferraristi. Un’esperienza esclusiva in pista che, più che una competizione tradizionale, consente ai piloti di misurare e battere il proprio record personale concentrandosi sul tempo sul giro. Quest'anno i partecipanti avranno la possibilità di mettere alla prova le proprie abilità al volante della Ferrari 488 Challenge su sei circuiti leggendari: Mugello, Balaton, Jerez, Portimao, Le Castellet, Nürburgring e le Finali Mondiali a Imola.

Anche per il 2024, il Club Challenge approda in Lapponia, sul circuito Lapland Ice Driving, per la quarta edizione del Passione Ferrari Club Challenge On Ice. Un lago ghiacciato di 1200 ettari nella Lapponia svedese attenderà i nostri temerari Ferraristi per una sfida a -26°.

Ritornano anche i Ferrari Tour, gli eventi di guida creati appositamente per i Ferraristi alla scoperta di luoghi incantevoli dell’Europa. Un calendario fitto di appuntamenti quello di quest’anno, che prevede un inizio in Sicilia, passando poi per la Croazia, le Alpi francesi e Barcellona. Conferme ma anche novità per quest’anno: la tappa in Toscana per i Ferrari Tour Women’s edition, dedicato alle sole Ferrariste; il Ferrari Tour Next Generation dedicato alla generazione più giovane di appassionati della Casa di Maranello; il Corso Pilota Edition per conoscere al meglio le prestazioni della propria Ferrari nell’iconico circuito di Fiorano e il Ferrari Tour Tradition & Innovation per scoprire la patria del Cavallino Rampante, con la sua storia e il suo futuro.

Per concludere, un grande evento quest’anno attende tutti i Ferraristi e appassionati: il Ferrari Racing Days - dal 7 all’8 settembre - presso il circuito di Nürburgring. Un fine settimana totalmente dedicato alla passione per Ferrari con numerose attività e intrattenimento intorno ad un programma unico di eventi in pista.

Le attività di guida Ferrari sono l'occasione perfetta per vivere tutto il mondo Ferrari grazie a un calendario ricco di eventi indimenticabili, ideali per condividere la propria passione con altri Ferraristi e immergersi nel cuore della Community.

Tutte le attività sono disponibili in Europa e sono accessibili contattando i Concessionari ufficiali Ferrari europei.

Contatta il tuo Concessionario Ufficiale