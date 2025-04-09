FERRARI COLLECTIBLES: SYMBOLS OF A LEGACY

I Collectibles Ferrari non sono semplici oggetti, sono sussurri di velocità, l'eco del rombo di un motore, catturati per sempre in una forma senza tempo. Ogni modello ha uno scopo e un posto nella storia di Ferrari, glorificandone artigianato e design, oltre l'ordinario. Possederne uno significa possedere un frammento dello spirito Ferrari — un ricordo eterno di prestazioni, bellezza e della incessante ricerca della perfezione.

“Nel concepire la nuova serie Collectibles – afferma Flavio Manzoni, Chief Design Officer di Ferrari – abbiamo voluto considerare il nostro background di progettisti al Centro Stile Ferrari, non soltanto nel campo del design ma anche nell’architettura. Ci siamo rivolti a tutta l’esperienza del minimalismo e alle ricerche che si ponevano l’obiettivo di smaterializzare per quanto possibile ogni elemento non strettamente necessario. L’utilizzo di materiali trasparenti e l’impiego di elementi strutturali, essenziali nel disegno, conferisce un effetto di sospensione e leggerezza all’oggetto permettendo di contemplarlo nell’essenza della sua forma, sollecitando l’interazione con il fruitore e con l’ambiente circostante. Un approccio coerente con il nostro modo di lavorare nel car design, dove tendiamo ad operare per sottrazione piuttosto che aggiungere il superfluo, per individuare e comunicare, nel pieno spirito Ferrari, l’emozione del progetto.”

Durante la celebre Design Week milanese, Ferrari svelerà la sua selezione esclusiva di Collectibles, mettendo insieme il mondo dell'eccellenza automobilistica con il fulgore del design. Mentre la città si muove seguendo il ritmo vivace scandito dal mondo del design, i Collectibles Ferrari emergono come opere dove bellezza e artigianato sono celebrati in egual misura.