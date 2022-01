Brunsborg senza rivali in Gara 3 a Yas Marina

Dopo la terza e ultima gara del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Asia Pacific ad Abu Dhabi, primo dei due eventi che danno vita alla Winter Series aperta a tutti i piloti del monomarca Ferrari, i protagonisti della serie faranno le valigie per Dubai dove, il prossimo fine settimana, si svolgeranno le ultime tre gare valide per la stagione 2021. La terza gara del weekend di Yas Marina è stata caratterizzata da un buon spettacolo in tutte e tre le classi.

Nel Trofeo Pirelli Am, il campione mondiale Christian Brunsborg (Formula Racing) non ha avuto rivali precedendo Ange Barde (SF Cote D’Azure Cannes – IB Fast) che ha chiuso al secondo posto una prova senza errori. Il terzo posto è stato conteso da due compagni di squadra, Claus Zibrandtsen e Johnny Laursen di Formula Racing. Dopo aver guadagnato un piccolo margine nei primi minuti di gara, Laursen è stato ripreso e superato a un giro dalla fine, ottenendo il podio.

Terza vittoria in tre gare anche per Robert Ziemian (Al Tayer Motors), autentico mattatore nella Coppa Shell. Anche nell’ultimo appuntamento sul circuito che ha visto l’epilogo della stagione di Formula 1, Ziemian ha avuto la meglio su Jay Park (FMK) e Andrew Moon (FMK). Il confronto tra i due piloti sudcoreani ha tuttavia premiato Moon che è riuscito gestire la rimonta di Park, resa necessaria a causa di uno sfortunato testacoda da parte di quest’ultimo nel corso del primo giro.

Nella Coppa Shell Am, Rene Matera (Scuderia Praha) non ha avuto rivali dominando dal primo all’ultimo passaggio e precedendo di 24 secondi Kirk Baerwaldt (Blackbird Concessionaries) il primo dei rivali. Terzo posto finale per Brett Jacobson, pilota di Ferrari of Houston, che ha migliorato sensibilmente le sue prestazioni nel corso del fine settimana. Anche in questa classe non sono mancati i confronti e i duelli che costituiscono un ottimo biglietto da visita per il trittico di gare che chiuderà la stagione.

Appuntamenti. Il terzo e ultimo round del Ferrari Challenge Asia Pacific si svolgerà sul circuito di Dubai dal 12 al 14 gennaio.