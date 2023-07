Ferrari al Motor Valley Fest 2023

Inizia oggi Motor Valley Fest 2023, celebrazione dei marchi che hanno contribuito a creare la leggenda del distretto dei motori emiliano-romagnolo. Il Fest, in programma da giovedì 11 a domenica 14 maggio 2023 a Modena, città Patrimonio mondiale dell’Umanità Unesco, e in altre location della regione, racchiude le eccellenze motoristiche della Terra dei Motori unendole alle ricchezze enogastronomiche del territorio. Ferrari presenzierà con un buon numero di interventi e iniziative dedicate, nonché con l’esposizione di molte vetture della sua attuale gamma.

Nel cortile d’onore dell’Accademia Militare di Modena sarà presente la nuovissima Ferrari Roma Spider, presentata il 16 marzo. Nella splendida cornice del Museo Enzo Ferrari il pubblico potrà invece ammirare, solo per questo fine settimana, la Ferrari Portofino M, la Ferrari Roma, la Ferrari Purosangue, la 296 GTB, la 296 GTS e la SF90 Stradale.

Per quanto riguarda il lato convegnistico di Motor Valley Fest, da sottolineare la presenza di Andrea Antichi (Ferrari Chief Manufacturing Officer) al convegno inaugurale di giovedì 11 maggio alle ore 9.30. Alle 16.00 si terrà invece l’incontro pubblico a tema “ESG e Talenti”, nel quale interverrà Michele Antoniazzi (Ferrari Chief Human Resources Officer). Venerdì 12 maggio alle ore 9:30 sarà la volta di Vittorio Dini (Ferrari Head of Powertrain), tra i protagonisti della tavola rotonda a tema “ESG: carburanti sintetici e idrogeno”, nonché di Flavio Manzoni (Ferrari Chief Design Officer) che interverrà al convegno dedicato al design automobilistico.

Non mancano infine le opportunità offerte a chi desidera visitare il Museo Enzo Ferraridi Modena, aperto per l’occasione dalle 9.30 alle 19.00: oltre all’esposizione di diverse vetture di gamma, infatti, con il biglietto di ingresso sarà incluso per tutti i visitatori un piccolo omaggio legato alla nuovissima mostra “Game Changers” dedicata allo spirito innovativo del Cavallino Rampante. Da venerdì a domenica sarà inoltre possibile usufruire di visite guidate gratuite alle 10:00 e alle 15:00 in lingua italiana e alle 11:00 e alle 16:00 in inglese (fino a esaurimento posti).

All’interno del Museo, per tutta la durata del Fest sarà presente un allestimento dedicato al ricordo di Mauro Forghieri, tra i personaggi più significativi della storia della Ferrari. Restando nel comprensorio del Museo Enzo Ferrari di Modena, la Casa Natale di Enzo Ferrari sarà teatro di un coinvolgente percorso che racconta la storia dell’elemento da sempre considerato il cuore di ogni Ferrari, vale a dire il motore. Lo spazio espositivo ospita una selezione dei propulsori più significativi, dai motori a 12 cilindri fino ai V8 e alle power unit di Formula 1.

In occasione del Motor Valley Fest sarà inoltre presentata in anteprima una serie di servizi rivolti alle persone con disabilità, tra cui visite virtuali da remoto che permettono di spostarsi in autonomia all’interno del museo tramite l’utilizzo di un dispositivo robotico munito di sistema audio-video (fino a esaurimento posti) e visite guidate gratuite in lingua dei segni – LIS (fino a esaurimento posti) alle ore 10:00 e alle 15:00.

I visitatori del Museo Enzo Ferrari di Modena potranno inoltre usufruire della navetta gratuita andata/ritorno per Maranello, fino a esaurimento posti, per completare la loro visita recandosi al Museo Ferrari. Alle famiglie con bambini fino a 12 anni sarà dedicata una caccia al tesoro gratuita. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a biglietteriamef@ferrari.com .