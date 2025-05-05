F50 legacy tour 2025: in toscana per celebrare 30 anni di un’icona

F50

La F50, presentata al Salone di Ginevra del 1995 per celebrare con due anni di anticipo il cinquantenario della Casa di Maranello, incarna l’anima della Ferrari più estrema degli anni Novanta. Fu la prima supercar del Cavallino Rampante a montare un motore V12 aspirato, mutuato direttamente dalla Formula 1, montato in posizione centrale-longitudinale direttamente sul telaio monoscocca in carbonio. La vettura rappresenta l’apice dello scambio di tecnologia con la massima serie delle competizioni per l'epoca. Il propulsore è dotato di cinque valvole per cilindro e funzioni portanti; la vettura fa largo impiego dell’aerodinamica ed è dotata di sospensioni con ammortizzatori di tipo push-rod montati orizzontalmente. La F50 è inoltre dotata di un tettuccio asportabile in stile ‘Targa’ che avvicina l’esperienza di guida a quella delle vetture da corsa, peculiarità messa in risalto anche dall’assenza dell’ABS e della servoassistenza. Ne furono prodotti 349 esemplari, solo “uno in meno della richiesta di mercato prevista”.

P ZERO CORSA SYSTEM

Per le F50 protagoniste del Legacy Tour 2025 Pirelli ha realizzato una versione dedicata del P Zero Corsa System con il logo “Ferrari F50 – Legacy Tour 2025” impresso sul fianco, personalizzazione mai stata realizzata prima su altri pneumatici della P Lunga. Il pneumatico, disponibile nelle misure 245/35 R18 all’anteriore e 335/30 R18 al posteriore, fa parte della gamma Collezione, linea che equipaggia le auto d’epoca e youngtimer più iconiche della storia.

Progettato nei primi anni Duemila per essere il più sportivo della gamma stradale, il P Zero Corsa System ha una specifica struttura che gli conferisce massima stabilità ad alte velocità e in curva, consentendone l'uso anche in pista. I due differenti disegni battistrada, direzionale per l'anteriore e asimmetrico per il posteriore, permettono inoltre di contribuire a contrastare il fenomeno dell'aquaplaning. Tale pneumatico garantisce la stessa sportività dell’epoca, ma è ancora più sicuro e affidabile grazie all’impiego di mescole moderne.

SCHEDA TECNICA

MOTOPROPULSORE

Tipo V12 – 65° – Posteriore – Longitudinale

Cilindrata totale 4698,50 cm3

Alesaggio e corsa 85 mm x 69 mm

Potenza massima 382 kW (520 cv) a 8500 giri/min.

Coppia massima 471 Nm a 6500 giri/min.

Rapporto di compressione 11,3:1

Potenza specifica 111 cv/l

DIMENSIONI E PESI

Lunghezza 4480 mm

Larghezza 1986 mm

Altezza 1120 mm

Passo 2580 mm

Carreggiata anteriore 1620 mm

Carreggiata posteriore 1602 mm

Peso a vuoto 1230 kg

Capacità serbatoio 105 litri

PNEUMATICI E CERCHI

Anteriore 245/35 ZR 18

Posteriore 335/30 ZR 18

TRASMISSIONE E CAMBIO

Cambio manuale a 6 rapporti con frizione bi-disco

PRESTAZIONI

Velocità massima 325 km/h

0-100 km/h 3,87 s

0-1000 m 21,7 s