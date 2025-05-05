F50 legacy tour 2025: in toscana per celebrare 30 anni di un’icona
Maranello 05 maggio 2025
A 30 anni dalla presentazione della F50, avvenuta il 9 marzo 1995 al Salone dell’automobile di Ginevra, la Casa di Maranello ha organizzato l’F50 Legacy Tour 2025, evento esclusivo che celebra il trentennale di una vera leggenda. A partire da domani e fino al 10 maggio 2025 i possessori della celebre supercar spinta dal V12 del Cavallino Rampante vivranno un’esperienza di guida unica in Toscana, scenario fatto di arte, cultura, strade tortuose e panorami mozzafiato.
Quella dedicata alla F50 è la terza edizione del Legacy Tour, dopo la prima esperienza a tema F40 svoltasi nel 2023 seguita nel 2024 da quella dedicata alla GTO, prima supercar della Casa di Maranello.
Il Legacy Tour 2025 scatta domani da Saturnia per attraversare poi la Maremma, le colline senesi e l’Appenino tosco-emiliano. Le F50 saranno infine accolte nello stabilimento Ferrari di Maranello, esposte al suo interno e, in seguito, una parata sul Circuito di Fiorano chiuderà l’F50 Legacy Tour 2025.
Protagonisti di questo tour anche i pneumatici Pirelli P Zero Corsa System della gamma Collezione dedicati proprio alla F50, nelle misure 245/35 R18 (anteriore) e 335/30 R18 (posteriore) e caratterizzati da un aspetto del tutto simile a quello dell’epoca ma realizzati con materiali e tecnologie moderne. Questi pneumatici, disponibili per i clienti partecipanti al tour e personalizzati con l’incisione ‘Ferrari F50 Legacy Tour 2025’ sulla spalla, sono stati sviluppati a Fiorano per garantire il rispetto delle prestazioni originali in termini di guidabilità e piacere di guida e si affiancano alle specifiche coperture progettate da Pirelli per tutte le altre supercar del Cavallino Rampante.
F50
La F50, presentata al Salone di Ginevra del 1995 per celebrare con due anni di anticipo il cinquantenario della Casa di Maranello, incarna l’anima della Ferrari più estrema degli anni Novanta. Fu la prima supercar del Cavallino Rampante a montare un motore V12 aspirato, mutuato direttamente dalla Formula 1, montato in posizione centrale-longitudinale direttamente sul telaio monoscocca in carbonio. La vettura rappresenta l’apice dello scambio di tecnologia con la massima serie delle competizioni per l'epoca. Il propulsore è dotato di cinque valvole per cilindro e funzioni portanti; la vettura fa largo impiego dell’aerodinamica ed è dotata di sospensioni con ammortizzatori di tipo push-rod montati orizzontalmente. La F50 è inoltre dotata di un tettuccio asportabile in stile ‘Targa’ che avvicina l’esperienza di guida a quella delle vetture da corsa, peculiarità messa in risalto anche dall’assenza dell’ABS e della servoassistenza. Ne furono prodotti 349 esemplari, solo “uno in meno della richiesta di mercato prevista”.
P ZERO CORSA SYSTEM
Per le F50 protagoniste del Legacy Tour 2025 Pirelli ha realizzato una versione dedicata del P Zero Corsa System con il logo “Ferrari F50 – Legacy Tour 2025” impresso sul fianco, personalizzazione mai stata realizzata prima su altri pneumatici della P Lunga. Il pneumatico, disponibile nelle misure 245/35 R18 all’anteriore e 335/30 R18 al posteriore, fa parte della gamma Collezione, linea che equipaggia le auto d’epoca e youngtimer più iconiche della storia.
Progettato nei primi anni Duemila per essere il più sportivo della gamma stradale, il P Zero Corsa System ha una specifica struttura che gli conferisce massima stabilità ad alte velocità e in curva, consentendone l'uso anche in pista. I due differenti disegni battistrada, direzionale per l'anteriore e asimmetrico per il posteriore, permettono inoltre di contribuire a contrastare il fenomeno dell'aquaplaning. Tale pneumatico garantisce la stessa sportività dell’epoca, ma è ancora più sicuro e affidabile grazie all’impiego di mescole moderne.
SCHEDA TECNICA
MOTOPROPULSORE
Tipo V12 – 65° – Posteriore – Longitudinale
Cilindrata totale 4698,50 cm3
Alesaggio e corsa 85 mm x 69 mm
Potenza massima 382 kW (520 cv) a 8500 giri/min.
Coppia massima 471 Nm a 6500 giri/min.
Rapporto di compressione 11,3:1
Potenza specifica 111 cv/l
DIMENSIONI E PESI
Lunghezza 4480 mm
Larghezza 1986 mm
Altezza 1120 mm
Passo 2580 mm
Carreggiata anteriore 1620 mm
Carreggiata posteriore 1602 mm
Peso a vuoto 1230 kg
Capacità serbatoio 105 litri
PNEUMATICI E CERCHI
Anteriore 245/35 ZR 18
Posteriore 335/30 ZR 18
TRASMISSIONE E CAMBIO
Cambio manuale a 6 rapporti con frizione bi-disco
PRESTAZIONI
Velocità massima 325 km/h
0-100 km/h 3,87 s
0-1000 m 21,7 s