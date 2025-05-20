Debutto globale per la Nuova Corporate Identity Ferrari

Roma 20 maggio 2025

Ferrari ha inaugurato oggi a Roma, alla presenza della stampa, il primo concessionario realizzato seconda la nuova Corporate Identity della Casa di Maranello. Lo showroom di Via Pinciana 65 a Roma appartiene a Samocar, concessionario ufficiale di Ferrari dal 1957 e punto di riferimento per i Ferraristi del Centro Italia.

L’inaugurazione, alla quale hanno partecipato Enrico Galliera (Ferrari Chief Marketing & Commercial Officer) e Giovanni Malagò (Samocar. Dealer Principal), segna il debutto globale della Corporate Identity degli showroom Ferrari, progettata per elevare l’esperienza della propria community di appassionati e clienti e rendere gli spazi degli showroom ancor più in linea con il DNA e i valori del Marchio. La creazione di spazi fisici adatti ad incarnare la dedizione di Ferrari all'eccellenza è di fondamentale importanza per raggiungere questo obbiettivo.

Per Ferrari, gli showroom sono un punto di incontro a 360° per la propria community, dove vivere la passione della Casa di Maranello per prestazioni, tecnologia e artigianalità. Il tutto in un ambiente caratterizzato da un’eleganza senza tempo che al tempo stesso abbraccia la modernità.

Il nuovo concetto di showroom Ferrari è stato ridefinito basandosi su tre principi guida:

Unicità dell’esperienza: Lo showroom si evolve in uno spazio che incarna appieno l’essenza di Ferrari nei suoi valori fondanti: prestazioni, innovazione, design e artigianalità. Le diverse aree si focalizzano sul Brand, sull’Heritage e sulla Community Ferrari, creando un ambiente accogliente in cui appassionati e clienti possono scoprire le qualità uniche di ogni veicolo, instaurare relazioni e vivere un legame autentico con la ricca storia del Cavallino Rampante.

Senso di appartenenza: Lo showroom è una vera e propria destinazione per la Community Ferrari, dove le connessioni personali sono messe al centro. La Piazza, luogo di incontro centrale e cuore pulsante del nuovo showroom, si configura come un ambiente dinamico e accogliente dal design raffinato e avvolgente.

Interazione tra elementi fisici e digitali: Le tecnologie digitali per Ferrari sono strumenti funzionali che arricchiscono l’esperienza, mantenendo sempre centrale il valore del rapporto umano. Ferrari adotta soluzioni tecnologiche capaci di creare interazioni su misura e garantire un’integrazione armoniosa tra mondo digitale e fisico, a sostegno della creazione di un’esperienza unica.

Principi progettuali

Alla base della progettazione di ogni nuovo showroom Ferrari c'è l’italianità, incarnata dall'arco d'ingresso che ricorda i tradizionali portici della nostra architettura. Questo è il primo punto di benvenuto per i visitatori, che vengono accolti in uno spazio raffinato e moderno, in una perfetta rappresentazione della tradizione e innovazione che sono valori chiave per Ferrari.

La centralità della persona è ulteriormente enfatizzata dalla Piazza, luogo di incontro dello showroom, di forma circolare, che si ispira alle piazze dei borghi e delle città italiane. I visitatori diventano protagonisti di un'esperienza condivisa, favorendo la connessione e un profondo senso di appartenenza con il Brand. La Piazza è un fulcro di interazione in cui i membri della famiglia Ferrari possono riunirsi, condividere emozioni e immergersi nel mondo del Cavallino Rampante.

Materiali di alta qualità, attenzione ai dettagli ed allestimenti curati riflettono le caratteristiche delle vetture Ferrari, mentre alcuni sottili richiami di design evocano i concetti di velocità, precisione e innovazione. La tecnologia all'avanguardia si integra perfettamente negli spazi, permettendo ai visitatori di interagire con le vetture in modo dinamico e coinvolgente.

I tratti più iconici del design impiegato, caratterizzato da linee fluide e pulite, forme sinuose e audaci, evocano la cifra stilistica delle vetture Ferrari e ne esaltano lo spirito contemporaneo. Questo intreccio fra passato e modernità crea uno showroom che mette in mostra le auto e racconta la storia di un Marchio impegnato nella costante ricerca dell’eccellenza e nella ridefinizione dei limiti del possibile.





FERRARI

Ferrari è uno tra i marchi leader del settore del lusso a livello mondiale, attivo nel racing, nelle sports car e nel lifestyle. In ciascuna di queste anime, il Cavallino Rampante è simbolo di esclusività, innovazione e prestazioni sportive all’avanguardia. L’heritage e l’immagine di Ferrari nel mondo sono strettamente legate a Scuderia Ferrari, la squadra che ha ottenuto più successi nella storia della Formula 1. Dal 1950, anno in cui ha avuto inizio il Campionato del Mondo, fino a oggi, la Scuderia Ferrari ha vinto 16 titoli mondiali Costruttori e 15 titoli mondiali Piloti. Dalla sua sede di Maranello, in Italia, Ferrari progetta, ingegnerizza e produce alcune delle auto sportive di lusso più iconiche e riconoscibili al mondo, vendute in oltre 60 mercati a livello globale. Nel lifestyle, Ferrari progetta e crea una selezione di beni di lusso personali, collectible ed esperienze che incarnano lo stile elevato e la passione del marchio.

SAMOCAR

Samocar è concessionaria ufficiale Ferrari dal 1957, fondata a Roma, originariamente con il nome Vincenzo Malagò & Co., dal Cav. Vincenzo Malagò e dalla sua famiglia. Da oltre 60 anni, è sinonimo di eccellenza nel settore automobilistico di lusso. Oggi Samocar opera con sedi a Roma — in Via Pinciana e in Via Smerillo, che funge da sede operativa del gruppo dal 2004 — oltre che a Prato e Napoli. È un punto di riferimento per i clienti Ferrari di Lazio, Toscana, Campania e Sardegna, offrendo servizi di vendita, assistenza post-vendita, manutenzione e riparazione. Partner strategico storico nell’espansione di Ferrari nell’Italia centrale, Samocar continua a promuovere i valori di esclusività, tradizione ed eccellenza che da sempre contraddistinguono il marchio.