    LANIMA DELLA VELOCITÀ, SVELATA

    Autentico motore spaziato da collezione: Ferrari 812 Competizione

    Il cuore V12 della 812 Competizione, ora reinterpretato in chiave scultorea per il tuo spazio personale. Un motore autentico, meticolosamente realizzato per esprimere il genio del design Ferrari.

    SPIRITO da competizione

    DNA sportivo, soluzioni tecniche estreme. Il V12 aspirato da 830 cavalli della Ferrari 812 Competizione raggiunge i 9.500 giri/min, incarnando l’apice dell’ingegneria a combustione pura. Montato su una berlinetta dal design radicale e aerodinamicamente evoluto, trasforma la tradizione Ferrari in pura innovazione.

    EREDITÀDACORSA<br>SOSPESANELTEMPO
    Il V12 aspirato che equipaggia la 812 Competizione rappresenta l’incessante ricerca dell’eccellenza Ferrari. Ora questa sinfonia meccanica - l’apice dell’ingegneria aspirata - è congelata in un momento di sublime rivelazione, con ogni componente sospeso in perfetta armonia. Ciò che un tempo spingeva a velocità straordinarie ora diventa testimonianza della maestria artigianale Ferrari: possederlo significa conservare un frammento dell’anima e dell’eredità del Cavallino Rampante.
    ARTE MECCANICA
    Rivelato nella sua forma pura, ogni elemento è separato e mantenuto in equilibrio, come se il tempo si fosse fermato per celebrarne la complessità.
    ECCELLENZA DEL DESIGN
    Sospeso su una struttura in acciaio rifinita a mano, progettata dal Ferrari Centro Stile e ispirata ai processi di assemblaggio, il motore sembra fluttuare nello spazio.
    CREAZIONE ESCLUSIVA
    Prodotto in soli 9 esemplari per le Americhe, 9 per Europa/Medio Oriente/Africa e 9 per Asia-Pacifico, ognuno caratterizzato da finiture dedicate alla propria regione.
    DIMENSIONI: 119 (W) x 88 (D) x 175 (H) cm ~
    PESO: 410 kg ~ (160 kg base + 250 kg motore)
    TARGHETTA PERSONALIZZATA DEL MOTORE CON NOME DEL CLIENTE E NUMERO DI TELAIO (VIN)
    BRACCIO IN ACCIAIO A “L” CHE SOSTIENE LA STRUTTURA E NE CONSENTE LA VISIONE DA DIVERSE ANGOLAZIONI
    BASE IN ACCIAIO RIFINITA CON LUCIDATURA A SPECCHIO ESEGUITA A MANO
    • COMPONENTIAutentico motore Ferrari V12, struttura di supporto in acciaio fresato su misura.
    • OPZIONI FINITURABraccio in finitura GRIGIO SUPERFAST. Cavallino verniciato a mano
    • PACKAGINGSpedizione in tutto il mondo in cassa di legno su misura (177 x 145 x 197 cm). Peso lordo: 450 kg
    • TEMPISTICHETempi di produzione 6-8 mesi dalla conferma dell'ordine
    • CERTIFICATO DI ORIGINECertificato numerato di autenticità (produzione esclusiva "Made in Maranello”).
    L’autentico motore spaziato Ferrari 812 Competizione non è solo un oggetto da collezione: è il culmine dell’arte meccanica di Ferrari e il tuo personale legame con l’eredità del Cavallino Rampante. A causa della produzione limitata e dell’elevata richiesta, ti invitiamo ad assicurarti la rara opportunità di esporre il cuore della tua Ferrari nella forma che meglio la racconta. Contatta il tuo Concessionario Ferrari di fiducia per iniziare il viaggio nella storia dell’arte automobilistica.