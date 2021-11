Un’esperienza straordinaria

Prima di salire a bordo si riceve un briefing da parte di un tecnico che spiega come usare il cambio (di tipo F1, con le leve dietro al volante) e quali marce usare nei punti più importanti del circuito. Un’esperienza straordinaria da raccontare agli amici e, perché no, da mettere online per condividere questa emozione con chi non ha avuto la fortuna di scoprire cos’è una Formula1.



Il simulatore, che ha requisiti professionali, è tarato per una guida da pilota gentleman. A richiesta, per chi ha esperienza di corsa o di simulatori, può essere configurato in posizione professionale.



Durata e costi: una corsa, della durata di 7 minuti, 25 € iva inclusa.