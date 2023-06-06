Sabato 14 giugno il Museo Ferrari rimarrà aperto in via eccezionale fino alle ore 24:00, con ultimo ingresso alle 23:15. Dalle 19:00 il biglietto di ingresso sarà offerto al prezzo speciale di 18 euro (12 euro per ragazzi accompagnati fino a 19 anni - ingresso gratuito per bambini fino a 5 anni) e comprenderà delle visite guidate in italiano e in inglese (alle ore 19:30, 20:30, 21:30, 22:30), oltre che nella lingua dei segni (alle 21:30).

Le visite guidate sono prenotabili, fino ad esaurimento posti, scrivendo a museo@ferrari.com. Anche l’area simulatori, il Ferrari Store e la caffetteria del Museo Ferrari resteranno disponibili al pubblico nel corso della serata. A partire dalle ore 23:45 il piazzale del Museo sarà il punto ideale per assistere allo spettacolo dei Sonics - “Osa show: tra sogno e realtà”, organizzato dall’amministrazione comunale. Confermata anche l’apertura straordinaria al pubblico di Viale Enzo Ferrari, la strada che attraversa l’area degli stabilimenti dell’azienda, con possibilità di percorrerla a piedi. Ingresso e uscita da Via Grizzaga e Via Abetone Inferiore, nel doppio senso di percorrenza. Apertura dalle ore 18.30, ultimo ingresso alle 1.30. In Piazza Libertà dalle ore 19:00 saranno esposte una Ferrari 499 P ed una vettura in rappresentanza della mostra “Supercars” allestita presso il Museo Enzo Ferrari di Modena.