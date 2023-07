Il week end del 17 e 18 giugno ritorna a Maranello un evento unico nel suo genere: la Notte Rossa.

Una manifestazione che celebra non solo l’immensa passione per il Cavallino Rampante ma anche l’orgoglio di una intera comunità e del suo territorio.

Tutta Maranello si tingerà di Rosso Ferrari con una esposizione a cielo aperto di vetture che ne hanno segnato la storia e una serie di spettacoli a tema e momenti di festa, accompagnati da stand, musica, punti di ristoro enogastronomici, giochi, mercatini e l’apertura speciale del Museo Ferrari.

In occasione della Notte Rossa, infatti, il Museo Ferrari rimarrà aperto fino alle ore 22.30 (ultimo ingresso alle ore 21.45) con la possibilità di usufruire di una tariffa ridotta, a partire dalle ore 19, e di partecipare ad una serie di visite guidate gratuite.

Come lo scorso anno la Ferrari aprirà in via straordinaria i cancelli del proprio stabilimento di Maranello – sabato dalle 18:00, con ultimo ingresso alle 23:30; domenica dalle 9:00, con ultimo ingresso alle 15:00 – consentendo a tutti i tifosi di attraversare a piedi il viale Enzo Ferrari su cui si affacciano i principali edifici della Casa: fra gli altri, la Galleria del Vento, il Centro Sviluppo Prodotto , il Centro Stile, il Montaggio Motori e il Montaggio Vetture.





Dettagli 17 giugno:

Apertura straordinaria fino alle ore 22.30 - Ultimo ingresso alle ore 21.45.

Dalle ore 19 ticket scontati; Link per acquisto: https://museiferrari.vivaticket.it/it/event/notte-rossa-a-maranello/210119

Dalle ore 19 alle 21.30 visite guidate gratuite in italiano e inglese ogni ora, fino ad esaurimento posti.

Alle ore 21.30 visita guidata gratuita nella lingua dei segni (LIS). Per prenotazioni: museo@ferrari.com

Piazzale Museo Ferrari ore 23.45:

SPETTACOLO PIROMUSICALE

Fuochi d’artificio, luci, musiche ed effetti speciali

dopo lo spettacolo piromusicale



DJ SET con musica e intrattenimento





Per info e prenotazioni:

+39 0536949713

museo@ferrari.com