Motor Valley Fest al MEF

Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 giugno, in occasione del Motor Valley Fest, i visitatori della mostra “Supercars” presso il Museo Enzo Ferrari di Modena avranno in omaggio la locandina dell’esposizione.

ESPOSIZIONE GAMMA FERRARI E APERTURA MOSTRA TEMPORANEA

Dal 5 all’ 8 giugno, durante tutta la durata del Motor Valley Fest, saranno esposte nel piazzale antistante l’ingresso del Museo alcuni esemplari delle Ferrari attualmente in gamma. In un’area dedicata all’interno dello spazio espositivo sarà anche accessibile la mostra temporanea dedicata all’archivio “Klemantaski Collection”. La mostra, dedicata al celebre fotografo britannico di motorsport, sarà aperta al pubblico tutti i giorni ed inclusa nel biglietto di ingresso al Museo.

Supercar Talks

Sabato 7 giugno a partire dalle ore 11:00 in sala meeting, all’interno del padiglione espositivo, sarà possibile partecipare ad un evento speciale aperto al pubblico in cui Carlo Palazzani, Head of Pilot Cars Exterior Design, Gianmarco Picardi, Ferrari Classiche Workshop Manager, e Matteo Turconi, Senior Product Marketing Manager, con la moderazione di Alessandro Lago di Motor1, ripercorreranno la storia delle supercar Ferrari dalla GTO alla LaFerrari.

Ingresso gratuito solo su prenotazione e fino ad esaurimento posti.

Presentando la ricevuta della prenotazione in biglietteria sarà incluso il biglietto di ingresso al Museo.