MODIFICA VIABILITÀ 28 – 30 MARZO 2025 - MUSEO FERRARI MARANELLO

VIABILITÀ IN OCCASIONE DELLA MEZZA MARATONA D’ITALIA MEMORIAL ENZO FERRARI

Da venerdì 28 a domenica 30 marzo il parcheggio comunale nel piazzale antistante l’ingresso del Museo Ferrari di Maranello non sarà accessibile. In queste giornate sarà disponibile il parcheggio gratuito (P4), riservato esclusivamente agli atleti ed ai visitatori del museo, in via Madonna del Sagrato, confinante con la Pista di Fiorano e disponibile fino ad esaurimento posti.





Venerdì 28 e sabato 29 marzo:





I visitatori che utilizzano il parcheggio P4, potranno usufruire del servizio di navetta gratuita da e per il Museo Ferrari disponibile ad orario continuato.





Domenica 30 marzo:





Per i visitatori che utilizzano il parcheggio P4 non sarà attivo il servizio navetta e il museo sarà raggiungibile unicamente seguendo il percorso pedonale di 700 metri c.a. in direzione di via Alfredo Dino Ferrari 43 - Maranello. Visto le limitazioni della viabilità attive in questa giornata per raggiungere il parcheggio P4 in auto l’itinerario raccomandato provenendo dall’autostrada A1 Milano-Napoli consiste nel prendere l’uscita Modena Nord, imboccare la Tangenziale in direzione Abetone-Sassuolo e seguire le indicazioni per arrivare a Fiorano Modenese presso il parcheggio P4 in via Madonna del Sagrato.