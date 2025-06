Mercoledì 19 febbraio il Museo Ferrari riserva l’opportunità di usufruire di visite guidate gratuite a tutti gli appassionati della Casa di Maranello.

Orari visite in italiano - 10.30, 12.00, 14.30 e 16.00

Orari visite in inglese - 10.45, 12.15 , 14.45 e 16.15

Disponibilità limitata: 25 posti per slot

Per aderire all’attività è necessario acquistare il biglietto singolo o combinato per accedere ad uno o entrambi i musei e presentarsi all’ingresso rispettando la data e gli orari stabiliti. I biglietti sono acquistabili sia online che direttamente presso le biglietterie del museo durante gli orari di apertura (ingresso gratuito per i bambini fino a 5 anni). Le attività sono disponibili fino a esaurimento posti.

Al termine della presentazione ufficiale della nuova monoposto che parteciperà al Mondiale F1 2025 sarà distribuita a tutti i visitatori del museo la cartolina dedicata all’evento.