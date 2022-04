Le corse stesse sono progettate per essere il più vicino possibile alla realtà. Per la tappa finale della Virtual Le Mans Series che si è svolta lo scorso gennaio, per esempio, l’FDA Esports Team ha affrontato tutto ciò che il “mondo reale” aveva da offrire e la conoscenza delle variazioni delle condizioni atmosferiche tra giorno, notte, alba e tramonto è diventata essenziale per stabilire quali pneumatici utilizzare e per quanto tempo. Le gare si sono svolte sotto i riflettori di uno studio televisivo con quattro telecamere, dove commentatori e ospiti (tra cui Charles Leclerc) seguivano i progressi all’interno di un’area di trenta metri quadrati che ospitava una consolle per ingegnere, allenatore e project manager, oltre a due simulatori per i piloti e persino un divano per i momenti di riposo.