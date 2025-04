Le grandi dimensioni dello Yearbook permettono di godere appieno dell'audacia e della minuziosa attenzione al dettaglio della Fashion collection. Così come rendono i lettori partecipi dei tre straordinari appuntamenti che hanno segnato l'anno di Ferrari: l'inaugurazione dell'e-building che apre una nuova era produttiva nel nome della flessibilità e della sostenibilità; One Ferrari, che a Miami in occasione del Gran Premio ha visto il lancio della 12Cilindri, la presentazione di una capsule collection e l'arrivo di una Cavalcade; per concludere con il Family Day durante il quale 30.000 tra dipendenti e familiari, hanno invaso gioiosamente Maranello per una visita a tutti gli impianti.

Non meno vitali sono anche le foto che raccontano i tanti eventi che hanno coinvolto i clienti, dalle Cavalcade, ai Tribute to Mille Miglia e Targa Florio, alle celebrazioni per i 70 anni di Ferrari negli Usa e i 30 anni di Ferrari nel Middle East.