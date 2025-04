Mythbusters: l’era del turbo

Mentre il mondo automobilistico è alla ricerca di nuove soluzioni per sviluppare potenze più elevate all’insegna di una maggiore efficienza, l’induzione forzata rappresenta, senza alcun dubbio, uno dei sistemi migliori per ottenere questo risultato.



Il percorso seguito da Ferrari nel campo della sovralimentazione turbo è lungo e affascinante. La storia ha inizio, come spesso accade, in Formula Uno. Quando la sovralimentazione fece la sua prima comparsa nel 1977, si rivelò problematica, controversa e persino fonte di scherno all’interno del paddock. Tuttavia, non passò molto tempo prima che le vetture turbo cominciassero a collezionare vittorie, inducendo Enzo Ferrari a incaricare Nicola Materazzi – considerato il “Mr. Turbo” italiano dopo i suoi trascorsi alla Lancia e all’Osella – come supervisore dello sviluppo della nuova generazione di monoposto di F1 della Scuderia Ferrari. Materazzi riuscì ad apportare miglioramenti alla Ferrari 126 C del 1981, che si rivelava talvolta fin troppo irruente, ma la squadra raggiunse il proprio apice conquistando il titolo costruttori nell’82 e nell’83.



A questo punto, la sovralimentazione turbo si stava affermando anche oltre i confini del motorsport. E Ferrari non faceva eccezione. Tuttavia, il primo modello stradale della Casa di Maranello dotato di turbocompressore era una vettura a parte. La 208 GTB Turbo fu presentata nel 1982, in risposta alla tassa supplementare imposta dalle autorità italiane sui motori con cilindrata superiore a 2 litri. Grazie al turbo, la 208 GTB era in grado di sviluppare 220 cv dal suo motore da 1.991 cm³. Ne furono prodotti pochi esemplari, motivo per cui oggi viene considerata una rarità.