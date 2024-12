Questo processo di assemblaggio manuale della carrozzeria, che rendeva unico ogni esemplare, è stato utilizzato fino all’inizio degli anni Settanta. Il dipartimento di Modena si occupa anche delle vetture originariamente costruite con questi metodi manuali, frutto di un’epoca ben lontana dalla perfezione offerta dalle tecnologie di produzione di massa che abbiamo oggi. “Era un po’ come se i carrozzieri ‘cucissero’ un abito sui componenti meccanici della vettura, come dei veri e propri sarti”, aggiunge Modena. Le vetture che approdano nel dipartimento Ferrari Classiche hanno spesso una storia ricca e intensa, essendo state usate dai proprietari precedenti anziché lasciate a prendere polvere in un garage. Molte hanno corso in pista, alcune si sono schiantate, altre sono state ricarrozzate o hanno subito altri restauri. Di conseguenza, quando un cliente si presenta a Maranello con un progetto di restauro, capita spesso che la carrozzeria non sia esattamente uguale a quando la vettura ha attraversato per la prima volta i cancelli di via Abetone Inferiore. Ed ecco che entra in gioco la nuova soluzione di analisi digitale della carrozzeria.

Insieme a Ferrari Classiche, il team di design di Ferrari utilizza un software avanzato che permette di creare un’immagine tridimensionale completa dell’intera vettura e della carrozzeria nel suo stato attuale. Allo strumento non sfugge neanche un dettaglio: nessuna botta, nessun graffio, nessuna ammaccatura. Gli artigiani del dipartimento Classiche spulciano quindi gli archivi di Maranello, dove sono conservate le immagini della vettura nel preciso stato in cui ha lasciato la fabbrica, con la carrozzeria originale. Applicando varie sezioni della riproduzione in 3D sulle immagini d’archivio della vettura originale, i tecnici possono determinare quali modifiche sono state apportate negli anni, considerando i limiti meccanici.