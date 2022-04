L’RHT impiega solo 14 secondi ad abbassarsi o alzarsi fino a una velocità di 45 km/h, ma anche a tetto aperto, il sistema brevettato di risuonatori di scarico di Ferrari (più noto come Hot Tube e posizionato appena prima dell’impianto di scarico) porta il sound puro del motore direttamente nell’abitacolo. Con il tetto abbassato, le sonorità dello scarico singolo sono ancora più intense.

Ogni Cavallino Rampante affonda le proprie radici in 75 anni di storia e di progressi e la 296 GTS non fa eccezione, riprendendo contenuti tecnologici innovativi presenti su altri modelli. Lo spoiler attivo è ispirato alla LaFerrari per esempio, ed è integrato nel paraurti posteriore per generare un alto livello di carico verticale posteriore. Il sistema di raffreddamento dei freni è stato sviluppato intorno alle pinze freni Aero che hanno debuttato sulla SF90 Stradale, con condotti di ventilazione integrati, mentre il design, sportivo, sinuoso e compatto, richiama quello di vetture come la 250 LM del 1963, un perfetto connubio di purezza e funzionalità.