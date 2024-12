A Watkins Glen quel weekend di ottobre iniziò in salita per Ferrari: Niki era quinto a oltre tre decimi dalla pole position di Carlos Reutemann con la Brabham, mentre Clay era nono, a oltre sei decimi. Equilibrata per tutta la stagione, per la 312 B3-74 in America non si trovò l’assetto giusto. Fittipaldi racconta: “In qualifica fui solo ottavo, proprio davanti a Clay. Ero nervosissimo. La pressione era incredibile. Ma la domenica, più si avvicinava il via e più mi sentivo lucido”. Animato sempre da uno spirito competitivo, ricorda ancora oggi la gara nei minimi dettagli. “Alla partenza Regazzoni scattò meglio”, racconta, “e già alla prima curva mi passò davanti. Già nella salita successiva, però, riuscii a prendergli la scia. L’occasione per attaccarlo arrivò alla staccata di curva 2. Fintai l’attacco a sinistra ma Regazzoni mi chiuse immediatamente. Io ero abbastanza a distanza per scartare sulla destra e l’affiancai da quella parte, trovandomi sulla linea ideale per la curva successiva. Clay mi spinse con due ruote sull’erba ma alla staccata di curva 3 dovette allargare leggermente per evitare il contatto concedendomi i centimetri necessari a chiudere la manovra. Nelle due curve successive allungai quel tanto da farmi pensare che, senza problemi tecnici, sarei stato nuovamente campione del mondo”.