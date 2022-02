Per molti, il concetto di un’auto, appena presentata al mondo come quella da battere e poi crollata alla sua prima gara, sarebbe qualcosa di difficile da sopportare. Ma per Enzo Ferrari non si trattò di un momento di disperazione, ma semplicemente di un “fallimento promettente”. Era una curva di apprendimento, solo un altro piccolo capitolo nel suo percorso di evoluzione alla ricerca incrollabile della performance. La migliore Ferrari mai costruita fu davvero la successiva e la 125 S riparata fece il suo dovere a Roma.

Oggi quel DNA è evidente ovunque si trovi l’emblema del Cavallino Rampante. È lo spirito di una realizzazione che non conosce limiti e che si diffonde dalla Fabbrica di Maranello al Circuito di Fiorano, al cui interno si trova ancora la casa di Enzo, e al mondo esterno. La fiducia in se stessi, il desiderio di innovare e la necessità di mettere tutto in discussione senza compromessi è forte oggi in Ferrari come lo era 75 anni fa quando Enzo fondò la sua azienda.

Questo mese, per festeggiare il compleanno di Enzo il 18 febbraio, Ferrari ha presentato un nuovo video che rende omaggio a quella visione indomita e innovativa del fondatore che risuona ancora oggi. È supportato da una campagna Instagram che riprende le citazioni e i momenti che diedero il via al viaggio tanti anni fa, quando una vettura da corsa 125 S uscì dalla fabbrica, pronta e determinata a cambiare il mondo.