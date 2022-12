In virtù di questo podio la berlinetta argento fu decorata con una striscia con il tricolore francese che attraversava tutta la carrozzeria in lunghezza. Purtroppo, solo due settimane dopo, in un’altra gara, Oreiller perse il controllo dell’auto e andò a schiantarsi contro l’angolo di un edificio. La GTO si piegò in due intrappolando il povero pilota francese, che morì sul colpo. Schlesser riportò l’auto danneggiata a Maranello, dove fu riparata e verniciata di rosso, prima di essere venduta.

Il destinatario del diciassettesimo esemplare di 250 GTO, su soli trentasei totali, fu un certo Paolo Colombo, un gentleman driver con la passione per le corse in salita, che gareggiò con i colori della Scuderia Trentina, prima di passare la 3851 GT a un compagno di avventure, Ernesto Prinoth, di Urtijëi in Alto Adige.

Dopo un anno, quest’ultimo cedette alle insistenti offerte di Fabrizio Violati, un giovane rampollo di una famiglia di imprenditori romani, con una passione sfrenata per le Ferrari, e gli vendette la GTO.