Flavio Manzoni, Chief Design Officer di Ferrari, afferma: “La Daytona SP3 è una moderna interpretazione del concetto di Sport Prototipi, che ha costellato la storia di Ferrari con esempi di spicco come la 350 Can Am, la 512 S, la 330 P3 e P4. Non si ispira a un modello in particolare ma mira piuttosto a catturare l’anima di queste auto da corsa, dando vita a un design potente, espressivo e scultoreo”.

Come sempre, Ferrari non studia il design solo in virtù della forma ma presta grande attenzione alle prestazioni, come spiega Flavio Manzoni: “La Daytona SP3 è la sintesi perfetta di performance e bellezza. Ogni singolo elemento è necessario e funzionale; la nostra sfida è stata quella di trasformare ogni elemento in un’opportunità di design”.

Per ottenere una fusione così efficace di forma e funzione, la Daytona SP3 ha preso spunto da un’altra icona della Casa di Maranello: il telaio in fibra di carbonio deve le sue origini a LaFerrari, con tutti i vantaggi che ne derivano in termini di peso, estetica e dinamica. L’accento è posto in particolare sulle tecnologie e i materiali da corsa, incluse la fibra di carbonio T800 di derivazione aerospaziale utilizzata per la vasca e la tecnica di cottura in autoclave che riprende il processo usato in Formula 1.