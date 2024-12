Largo alla nuova generazione

Cogliendo lo spirito distintivo dell’isola e delle nuove generazioni, il tour ha saputo creare un campo di forza dinamico tra momenti di tranquillità e benessere presso l’hotel Es Racó d’Artà ed elettrizzanti esperienze di guida al seguito del corteo Ferrari, bilanciando sapientemente le mete culinarie d’eccellenza immerse nella natura e i vivaci beach club. Nel complesso, un mix perfetto tra luoghi lontani dai sentieri battuti, slow living e guida dinamica.

I momenti salienti del tour? Senza dubbio gli incontri con tre coppie di imprenditori, tutti under 40, che hanno aperto in esclusiva ai partecipanti le porte delle loro oasi remote, talvolta addirittura sperdute in mezzo ai campi. Ogni incontro si è svolto in un’atmosfera autentica e rilassata – come se tutti si conoscessero da sempre – e all’insegna del profondo apprezzamento della qualità e della bellezza dell’essenza locale.