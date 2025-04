Mythbusters: Il primo V12 Ferrari

Si giunse così al 12 marzo 1947, giorno in cui il prototipo della prima Ferrari priva di carrozzeria venne sottoposto al collaudo. Pochi mesi dopo, Franco Cortese fu il primo a correre con il nuovo motore, di cui disse che “per guidare dovevi avere la testa... e un occhio sul tachimetro” per via degli alti regimi a cui poteva spingersi.

È risaputo che, secondo la visione di Enzo Ferrari, i clienti pagassero per il motore mentre il resto era quasi in omaggio, un’idea ben radicata nei primissimi giorni di vita della sua azienda. “Almeno in quel periodo, Enzo Ferrari riteneva che il motore contasse tutto in un’auto”, raccontò Carlo Felice Bianchi Anderloni, supervisore della carrozzeria Touring Superleggera, azienda responsabile del design di diversi modelli, come la 166 MM. “Più tardi si rese conto che in realtà contava solo per metà”.