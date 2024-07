La settimana è iniziata domenica 28 aprile con la Cavalcade International. Questo esclusivo evento itinerante di quattro giorni riservato ad alcuni dei clienti più importanti del marchio ha visto Ferrari provenienti da ogni parte del mondo radunarsi per attraversare le suggestive strade del Tennessee e della Florida, per poi sfilare insieme in una grande parata sulla famosa Ocean Drive di Miami Beach, per la gioia dei tifosi giunti a godersi lo spettacolo. Al termine della Cavalcade, i clienti e i loro ospiti si sono recati presso il Miami International Autodrome per assistere al Gran Premio del 5 maggio e vivere appieno l’ospitalità di Casa Ferrari.