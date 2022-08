C’è qualche preferenza verso le open-top, quelle che lui definisce senza mezzi termini una “magnifica ossessione”? “Sicuro!” confessa allegramente. “Il sessanta percento della mia collezione è costituito da modelli convertibili. Acquisterei una vettura con il tetto rigido solamente se il modello non fosse disponibile come convertibile”.

Per Kirk, non si tratta solo di una questione estetica. “Niente affatto”. Per lui è qualcosa di viscerale. “Posso sentire molto meglio la sonorità dell’auto. Quando mi capita di dover guidare con il tetto chiuso, abbasso i finestrini posteriori per poter sentire il motore e tutto il resto”.

Continua a raccontarci che cosa lo attrae così tanto in una Ferrari open top. “È …” comincia, poi si ferma, cercando di tradurre in parole quello che è stato un aspetto tanto importante per buona parte della sua vita adulta. “È l’aria aperta. La sensazione di spaziosità, credo. La sensazione di non essere ‘tappato’ dentro. Che è quello che non mi piace delle vetture con il tetto rigido”.