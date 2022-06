Sebbene non sia la prima volta che Ferrari si aggiudica un titolo del GUINNESS WORLD RECORDS, questo è forse l’esempio più brillante. Nel 2012 un raduno di 964 Cavallini Rampanti a Silverstone ha confermato il titolo del GUINNESS WORLD RECORDS per la più grande parata di vetture Ferrari di sempre, per non parlare dei numerosi record stabiliti nelle corse: “Maggior numero di titoli mondiali Costruttori” e “Maggior numero di Gran Premi disputati da un costruttore” sono solo due degli attestati accumulati da Ferrari.

Per celebrare i 75 anni dalla fondazione dell’azienda, il circuito di Fiorano ha rappresentato il luogo perfetto per il grandioso spettacolo LED, una fulgida dichiarazione della passione che Enzo Ferrari ha trasmesso a innumerevoli piloti e appassionati in ogni angolo del mondo.