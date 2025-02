Quando ha ricevuto la sua nuova vettura, Piero Ferrari ne ha approfittato anche per un test sulla pista di casa: “Quello di Fiorano è stato un buon battesimo: poterla provare in quella condizione di libertà e sicurezza mi ha regalato belle sensazioni. Adesso l’ho rimessa in garage e penso che in futuro la userò per le occasioni importanti.”