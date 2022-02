Quando si frena con decisione all’ingresso in curva, si avverte lo scarico che scoppietta facendo sembrare il V6 più simile ad un 12 cilindri, e portando l’adrenalina a nuovi livelli. Infine, dopo aver percorso i 26 chilometri di curve della Panoramica in una piacevole estasi, è il momento di riprendere fiato e di tornare indietro ripercorrendo la via dell’andata, questa volta appagando la vista sui magnifici dintorni.





Il silenzio è totale, con solo il ronzio del motore elettrico come compagnia. Pronto però a balzare fino a 120 km/h in un istante se non si riesce proprio a domare l’istinto di premere l’acceleratore.