Nei due precedenti episodi di Inside the Factory abbiamo esplorato la Fonderia e il Reparto Lavorazioni Meccaniche, due luoghi simbolo del processo produttivo Ferrari, nei quali l’alluminio e l’acciaio vengono fusi, temprati e rilavorati per ottenere complessi componenti ad alte prestazioni.

Ospitata all’interno del Centro Stile, la Modelleria è il luogo in cui designer delle matematiche, esperti di modelling, colori e allestimenti collaborano a una tappa fondamentale per la nascita di una nuova Ferrari. Partendo da matematiche 3D, create a partire da disegni e schizzi 2D, viene creato un modello fisico a grandezza naturale della vettura in argilla.

Si tratta di un processo rigoroso e delicato a cui esperti di modelling lavorano rispettando tempistiche serrate per conseguire un risultato che corrisponda alle ipotesi formulate tramite gli schizzi originali e il processo di modellazione digitale 3D.