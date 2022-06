Ma queste sono cifre che si prestano ad altre occasioni. La Cavalcade, che si snoda lentamente lungo tranquille stradine medievali, costeggiando laghi scintillanti e valicando tortuosi passi di montagna, è un’esperienza molto più inclusiva, pur con l’inconfondibile colonna sonora del V12 Ferrari.





L’Autodromo Nazionale Monza, lungo 5793 km, è stato il primo circuito permanente costruito in Europa, anche se l’anello di alta velocità sopraelevato di 4,25 km, dove nel 1961 Phil Hill conquistò il campionato del mondo di Formula 1 per se stesso e la Scuderia, non è più in uso dal 1969. Il circuito tuttavia, con una storia così profondamente intrecciata al marchio Ferrari e un pittoresco scenario dove il grigio delle sopraelevate in cemento si mescola al verde degli alberi circostanti, ha fornito il quadro perfetto per la sfilata che ha preceduto l’esposizione serale delle auto, presso la Villa Reale di Monza.