Monaco 1975 segnò l’inizio della rinascita Ferrari. Fu probabilmente anche la più bella delle 15 vittorie in F1 ottenute da Lauda con il Cavallino.

Lungo le tortuose strade di Monaco, quinta prova del campionato, il ventiseienne Lauda conquistò la prima delle sue cinque vittorie in quella stagione. Si aggiudicò la pole per 0,69 secondi. Il giorno della gara pioveva forte e il Gran Premio iniziò in condizioni difficili. Lauda rimase in testa fin dall’inizio. Le auto si schiantavano dietro di lui in una delle gare con più incidenti nella storia della F1. Lauda avanzava imperterrito, dando prova di una velocità e di una calma che smentivano la sua giovane età. A parte il pit stop per le gomme slick con la pista asciutta, fu in testa ad ogni giro. Dominò la gara e guadagnò meritatamente il titolo 1975 al GP d’Italia quattro mesi dopo.