L’esclusiva Grand Turismo del 1956, la 250 GT Competizione Tour de France del designer e carrozziere Sergio Scaglietti, accompagna l’edizione limitata del 1959, la 250 GT Cabriolet progettata da Pininfarina, esemplare di rara bellezza concepito per i clienti che frequentavano le destinazioni più esclusive in Côte d'Azur e California, nonché auto perfetta per la vita quotidiana di star del cinema e del jet-set internazionale come Barbara Hutton.

Oltre alle auto d’epoca in mostra, è possibile ammirare anche alcuni esempi dello straordinario livello di artigianalità che fiorì in Ferrari tra gli anni ’40 e gli anni ’60. A quel tempo, per produrre auto che fossero in linea con la visione del progettista, i carrozzieri creavano un modello di riferimento per determinare la sagoma finale della vettura. Le lamiere utilizzate, nel caso di Ferrari prevalentemente alluminio, venivano modellate a mano e poi “cucite” insieme. E proprio una di queste sagome è in mostra: si tratta del “mascherone” originale della Ferrari 500 Mondial del 1953.

Per celebrare il suo 75° anniversario, “Ferrari Forever” racconta la storia di una tradizione fatta di eccellenza che trascende il tempo e che continuerà a innovarsi ed evolversi nel tempo, rivelando che ogni Ferrari ha il potenziale innato per diventare un classico del futuro.