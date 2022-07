Al cospetto di un’auto così prestigiosa, il Dipartimento Classiche di Maranello si è messo subito all’opera per recuperare i disegni originali dell’epoca e per ricostruire il motore nella sua forma originale, difetti compresi. Per quanto riguarda il basamento, si è solo deciso di sostituire il magnesio con l’alluminio al fine di migliorarne l’affidabilità e l’uso. La configurazione del motore è stata ricavata dai disegni originali, mentre le testate sono state sottoposte a un accurato controllo e quindi restaurate. In pratica, è stato possibile recuperare unicamente le testate del motore così come era giunto in fabbrica, mentre il basamento e altri componenti sono stati realizzati in fonderia.

È stato realizzato un modello 3D, partendo dai disegni originali che hanno suscitato il plauso nei confronti della professionalità dei colleghi dell’epoca: “Abbiamo apprezzato la grande abilità dei nostri progettisti di allora, che realizzavano i disegni in 2D. Ma pensavano in 3D”, dichiarano gli ingegneri del Dipartimento Classiche di oggi. Il modello finito è stato riprodotto. Il modello grezzo con le sovrapposizioni per le successive lavorazioni, le anime e gli stampi senza staffe sono stati tutti riprodotti per le simulazioni di fusione e poi per la fusione vera e propria.