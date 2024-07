Estate a cielo aperto

Per la più recente Roma Spider del 2023, Ferrari ha deciso di tornare alle origini, adottando la soluzione della capote in tessuto. Dotata di un sofisticato tetto ripiegabile in grado di scoprire la vettura in meno di 14 secondi, la Roma Spider è stata progettata per offrire una versione open-air della gemella coupé senza alterare le linee fluide ed eleganti di quest’ultima. Prima Ferrari con capote in tessuto a partire dalla F430 Spider del 2005, la Roma Spider con motore turbo V8 da 3855 cc e 620 CV offre tutto il piacere della guida en plein air e un tocco di fascino anni Sessanta-Settanta.