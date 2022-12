Il briefing – sia per gli interni che per gli esterni – è stato comunicato ai rispettivi team creativi che hanno lavorato in completa autonomia, avvalendosi degli input dei loro responsabili e del Direttore del design.

“Nel caso della 296 GTB”, dice Stefano De Simone, a cui si devono gli esterni della vettura, “direi che abbiamo ‘salvato’ circa l’80% del bozzetto originale. Siamo tutti soddisfatti e il metodo di lavoro, ancora una volta, ha funzionato alla perfezione”.



Come sottolinea De Simone, “ci sono molti dettagli da non perdere: il frontale, caratterizzato da grande semplicità e armonia, la presa d’aria, che dà forza al muscoloso posteriore, l’enorme cura nel definire il modo in cui le superfici giocano con la luce e valorizzano le linee con i giusti riflessi”.



Ripercorrendo la genesi degli interni, Nivola spiega che la funzionalità e il piacere di guida hanno dato origine alla bellezza. Insieme a Roberto Mastruzzo, Head of Components Style Design, “siamo partiti da esigenze molto semplici, con un display ‘avvolgente’ posizionato di fronte al guidatore. Tutto quello che serve è al posto giusto; gli occhi, la concentrazione del guidatore, nulla si perde in elementi superflui o distanti”.