Compresa la 340 America Barchetta del 1951. Guidata da Pierre Louis Dreyfus – il pilota della Seconda Guerra Mondiale e gentleman racer parigino soprannominato “Helde” – a Le Mans nel 1951, appena una settimana dopo la consegna a Dreyfus, e nel ’52.

Cogan ha collaborato per quattro anni con gli esperti di Ferrari Classiche per riportare questa straordinaria vettura nelle condizioni in cui fu consegnata a Dreyfus a metà di quel giugno del 1951.

“Ferrari Classiche aiuta gli appassionati a riportare la propria auto alle condizioni originali”, afferma Cogan. “Ferrari ha gli archivi di quasi ogni auto prodotta, compresi i progetti dei vari ingranaggi, i pistoni... è fenomenale”, ci racconta entusiasta. “Hanno il documento che indica se l’auto aveva un carburatore Weber o un Solex. È un viaggio, è come una caccia al tesoro. E se ti piace lo fai come si deve e coinvolgi la tua famiglia. È l’inizio di una grande storia. Non si tratta solo del valore, anche se è importante; conta il divertimento, il fatto di riportarla a com’era in origine”.