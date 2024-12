La nuova rivoluzionaria Esports Arena di Ferrari, inaugurata lo scorso agosto presso il parco tematico Ferrari World Abu Dhabi, è la meta ideale per gli appassionati di Formula 1 e di sim racing. Dotata di 20 simulatori Gran Turismo, 14 per adulti e sei pensati per gli ospiti più giovani, l’Esports Arena vanta anche tre simulatori di F1 in grado di trasportare i partecipanti al volante di una Ferrari da corsa lungo una serie di circuiti da Gran Premio di F1, come quello di Yas Marina, che nella realtà si trova proprio nelle vicinanze dell’Arena.