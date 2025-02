Il gran finale ha avuto luogo a Bangkok, presso il concessionario Cavallino Motors, dove quest’esperienza straordinaria ha trovato la sua conclusione. Più che un semplice viaggio in auto, il Grand Tour è stato una vera e propria celebrazione della passione di Ferrari per il lusso e l’eccellenza. I partecipanti hanno avuto modo di gustare pasti squisiti in ristoranti rinomati e di soggiornare presso alcuni degli hotel più esclusivi della regione. L’evento ha raggiunto il suo apice con l’esposizione Universo Ferrari Bangkok, un’esperienza immersiva che mira a mettere in risalto la tradizione e l’innovazione targate Ferrari. I clienti hanno avuto l’opportunità unica di esplorare mostre interattive, ammirare modelli rari e partecipare a una cena di gala in onore della ricca storia di Ferrari.





Una conclusione perfetta per un’avventura perfetta.