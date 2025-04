Più recentemente, ispirandosi al neo-impressionista Georges Seurat, Johansson ha iniziato ad esplorare ciò che egli stesso ha definito “Puntinismo Urbano”, che mira a trasmettere “l’energia e l’intensità di un’auto in movimento” attraverso punti di colore. Ad oggi, rappresenta la sua serie di maggior successo, costituita da originali a olio e acrilico e da riproduzioni stampate disponibili online.

“Tutti mi dicevano: ‘Devi dipingere auto’, ma dopo una vita trascorsa al volante, ho voluto cimentarmi in qualcosa di diverso dalle auto. Per non parlare del fatto che esistono letteralmente centinaia, se non migliaia, di persone di talento che dipingono auto per tutto il giorno”, ci spiega. “Volevo trovare il modo di creare qualcosa di unico”.

Naturalmente, la storia della Scuderia Ferrari traspare come filo conduttore nell’intera, impressionante opera di Johansson: tutto è immortalato su tela, dalla sua Ferrari F1-86 alla 643 guidata da Prost nel campionato del 1991, fino alla SF-24 di Charles Leclerc.

È tuttavia curioso notare come tra tutti manchi proprio un ritratto di De Angelis. Viene da chiedersi se Johansson non lo abbia già in serbo come tributo per il 40° anniversario della scomparsa dell’amico, che ricorrerà l’anno prossimo.